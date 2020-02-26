Mersin'de fırınlar denetledi

26.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:00

Mersin'in Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler denetimlerde ekmek, pide ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilip, üretilmediğini kontrol etti.

Ekipler, eksiklikleri bulunan iş yerlerine uyarıda bulundu.

Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA