Mersin'de fırında tepki çeken görüntü (2)
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Mersin'de fırında tepki çeken görüntü (2)

05.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:17
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü (2)

EKMEK KAZANLARI MÜHÜRLENDİMersin'in Tarsus ilçesinde ekmek fırınında bir çalışanın fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu görünteler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki işletmeye gitti.

EKMEK KAZANLARI MÜHÜRLENDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde ekmek fırınında bir çalışanın fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu görünteler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki işletmeye gitti. Fırındaki iki hamur kazanı ekipler tarafından mühürlendi. İşletmeye hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 18 bin lira para cezası, 30 gün üretimi durdurma cezası uygulandı.


Mersin'de fırında tepki çeken görüntü (2)
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü (2)
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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