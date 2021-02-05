Mersin'de fırında tepki çeken görüntü
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Mersin'de fırında tepki çeken görüntü

05.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:03
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü

MERSİN'de ekmek fırınında, bir çalışanın fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

MERSİN'de ekmek fırınında, bir çalışanın fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bu kişinin ekmek hamuruna ilave ettiği dondurma çubuğunu yalayarak, hijyen kurallarını hiçe saydığı anları paylaşan bir kullanıcı, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirdiler" ifadelerini kullandı.

Mersin'de bir fırında ekmek yapan kişi, hamurun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyarak videolar çekip, sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bir kişi, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koydu. Ardından fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp aldığı dondurma çubuğunu yaladığı anlar da görüntülere yansıdı. Tepki çeken görüntüleri, çok sayıda kullanıcı kendi hesabından paylaştı.

'OYUNCAĞA ÇEVİRDİLER'Bir kullanıcı, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi TikTok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz. Şahsa ait TikTok hesabında bu videodaki gıda güvenliği skandalının bir kez değil sürekli tekrarlandığı görülüyor. Şahıs yüz binlerce kişiye ulaşan videolarda pişmemiş ekmeklere hijyen kurallarına aykırı şekilde çeşitli ürünleri ilave ediyor" ifadelerine yer verildi.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Mersin'de fırında tepki çeken görüntü
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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