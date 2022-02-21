MERSİN (İHA) - Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi

MERSİN Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' yapılanmasında yer aldıkları ve 'Bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katılımı ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerin de yer aldığı 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2'si kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi.