Mersin'de FETÖ/PDY operasyonunda 7 asker gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i aktif görevde olan 7 asker gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, mahrem sorumlular tarafından gizlilik içerisinde sabit hatlardan arandıkları tespit edilen Mersin merkezde aktif görevde 2 uzman çavuş, Tarsus ilçesinde 2'si aktif görevde 1'i emekli uzman çavuş, Anamur ilçesinde görevli bir uzman çavuş ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden emekli bir uzman çavuş olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı