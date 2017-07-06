Mersin'de Fetö/pdy Operasyonu 35 Gözaltı

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Ege Üniversitesi'nde şok: "Devlet vakfına bağış yap, dersten geç"
Polisin "soğukkanlılığı" herkesi şaşırttı: Alo! Babanız vefat etti
Saadet Partisi'nden CHP'ye jet yalanlama: Biz Maltepe'de yokuz!
ABD'den Kıbrıs görüşmelerine sürpriz müdahale: Adayı birleştirin
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Metro Turizm'den mastürbasyon skandalıyla ilgili açıklama: Kovduk
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