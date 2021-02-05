Mersin'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 muvazzaf asker tutuklandı
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Mersin'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 muvazzaf asker tutuklandı

05.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:24
Mersin'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 muvazzaf asker tutuklandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 üsteğmen tutuklandı.

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 üsteğmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye oldukları iddiasıyla aranan üsteğmen rütbesindeki muvazzaf askerler S.Y, M.Y.S. ve M.K.E'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gemiyle kente geleceği istihbaratını aldı.

Ekipler, limana indikleri sırada yakalanan şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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