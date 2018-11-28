Mersin'de Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde olduğu tespit edilen FETÖ/PDY üyelerine yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütle bağlantısı bulunduğu öne sürülen 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A., M.F.B., Y.A.D., H.Y., M.B., U.E., İ.H., A.G. ve G.T. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 2'si sağlık sebebiyle, 6'sı da çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

(İHA)