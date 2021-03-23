Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 zanlı yakalandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapısına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından sabit hatlardan arandıkları belirlenen zanlıları yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Mersin ve Kahramanmaraş'ta, 5'i aktif görevde 2'si emekli 7 uzman çavuş gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal