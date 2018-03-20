Mersin'de Fetö Duruşması

MERSİN'de, FETÖ/PYD'nin darbe girişimine ilişkin aralarında örgütün elebaşı Fethullah Gülen ile tutuklu eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve 3'üncü sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 32 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 18'i tutuklu ve ikisi firari olan sanıkların yargılandığı davanın 5'inci celsesi 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemede esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan TSK'dan ihraç edilen eski Deniz İkmal Binbaşı İlhan Tabur, suçlamaları reddederek FETÖ'yle hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi.

Bir kişinin kendisi hakkında yaptığı iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydeden Tabur, "Daha önce Balyoz davasından sorunlar yaşamıştım. Şimdi de aynı şey oluyor ve FETÖ'den sıkıntı yaşıyorum. Ben o gün 2 silah arkadaşım mezara girmesin diye çabaladım. Tek uğraşım ölüm olmasın diyeydi. Sırf bu yüzden 20 aydır içeride yatıyorum. 5 iddianame söz konusu ve 4'ü benim o gün karargaha girmeden önceki olaylara ait. Ben sıkıyönetim toplantısına da katılmadım. Amirali o gün teslim olması yönünde ikna eden de benim. Benim FETÖ ile hiçbir bağlantım yoktur, olmamıştır. İddiaların hepsi yalandır" dedi.

Aldığı emir doğrultusunda birliğe geldiğini söyleyen eski İstihbarat Astsubay Mehmet Emin Toker ise, "Emir subayı izinli olunca beni o gün emir subayı yaptılar. O yüzden de elime cerideyi verdiler. Ben sadece emirleri uyguladım. Örgütle bir bağlantım yok" diye konuştu.

Ardından haklarındaki suçlamalara ilişkin konuşan eski emir astsubayı Hakan Öğüt, eski Harekat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Ali Gül ve tutuksuz yargılanan Demirhan'ın şoförü Kadir Nevzat Yontkan, suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Savunmaların ardından söz alan avukatlar da müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, oturumun yarın devam etmesine karar verdi. - Mersin