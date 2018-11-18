Mersin'de Festival Coşkusu Sürüyor (2)
'70 TON NARENCİYEYİ TOPLUYORLAR'Türkiye'nin meyve kullanılarak süsleme yapılan ilk ve tek festivali olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin 6'ncısı sona erdi.
'70 TON NARENCİYEYİ TOPLUYORLAR'
Türkiye'nin meyve kullanılarak süsleme yapılan ilk ve tek festivali olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin 6'ncısı sona erdi. Vatandaşlar birçok figüre renk veren 70 ton narenciyeyi 2 gün süren festivalin bitimi ile toplamaya başladı. Portokal, limon, mandalina ve greyfurtları poşetlere dolduran Mersinliler evlerinin yolunu tuttu.