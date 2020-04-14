Mersin'de fazla yolcu alan toplu taşıma araçlarına ceza
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de fazla yolcu alan toplu taşıma araçlarına ceza - Haberler
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

Mersin'de fazla yolcu alan toplu taşıma araçlarına ceza

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor.

14.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:03
Mersin'de fazla yolcu alan toplu taşıma araçlarına ceza

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta denetim ekipleri, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarını kent genelinde denetlemeyi sürdürüyor. Ekipler, denetimlerde yolculara Büyükşehir'in hazırladığı sağlık paketlerini de dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, personel servisleri ve kooperatiflere bağlı minibüsleri tek tek durduran ekipler denetimlerde, araçlardaki yolcu sayısının araç kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla olmamasına büyük özen gösteriyor. Araçlarda yolcuların sosyal mesafesini korumasına da dikkat eden ekipler, kurala uymayan yolcuları uyarıyor. Belirtilenden fazla yolcu alan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulanıyor. Gerekli denetimleri yapan denetim ekipleri, yolculara Büyükşehir'in hazırladığı, içinde el dezenfektanı, sabun, maske ve bilgilendirme broşürü bulunan sağlık paketlerini de sunuyor. Ekipler, yolculara maske kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri ve mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısında da bulunuyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdür Vekili Zekeriya Özmüş, yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Özmüş, denetimlerin yanı sıra ekiplerin virüs tehdidiyle ilgili gerekli noktalarda yolcuları da bilgilendirdiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in halk sağlığına verdiği önemden dolayı, biz de halkımızı bilinçlendirmek amacıyla toplu taşıma araçlarında hem denetim hem de bilgilendirme uygulaması yapıyoruz. Halk sağlığı ile ilgili hazırlanan sağlık paketlerini halkımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda ve gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Özmüş, "Toplu taşıma araçlarına, yüzde 50 yolcu taşıma kuralına uymaları, temizlik, hijyen ve dezenfeksiyona önem vermeleri konusunda bilgilendirme yapıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak İrem Derici Şeyma Subaşı Süleyman Soylu
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Mersin'de fazla yolcu alan toplu taşıma araçlarına ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 11:16:24. #1.14#
title