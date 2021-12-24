Mersin'de fahiş fiyat denetimi

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki bakkal, toptancı ve marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, hijyen başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat listeleri kontrol ediliyor.

Temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, denetimlerde ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakmak amacıyla bazı ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması da yapıyor.

Ekipler, denetimlerde aykırılık tespit etmesi üzerine tutanak tutarak elde edilen verilerle birlikte gereği yapılmak üzere Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın düzenli olarak yaptığı mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların fahiş fiyat denetimlerinin sık yapılması konusundaki talepleri de göz önünde bulundurularak çalışmalar daha da artırıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların, istek ve taleplerini '0324 322 72 00' numaralı telefonu arayarak iletebilecekleri bildirildi. - MERSİN