Mersin'de Fabrika İşçileri Zehirlendi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 29 işçi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine iş yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 29 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmenin fabrikadaki gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.

Kaynak: AA