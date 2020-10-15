Fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir narenciye paketleme fabrikasının bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Bahçedeki plastik ve tahta sandıkların da alev almasıyla büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez