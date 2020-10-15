Fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

15.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:23

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir narenciye paketleme fabrikasının bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Bahçedeki plastik ve tahta sandıkların da alev almasıyla büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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