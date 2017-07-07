Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'a darbe

Eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı



MERSİN - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanlarınca yurt genelinde bir çok bölgede Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı sürecinde turistik tesislere, cami ve cemevleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara yönelik terör eylemi gerçekleştirileceği yönünde istihbarat alan polis, örgüt militanlarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir süredir takip edilen DEAŞ üyelerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda örgütün hedef ve eylemlerine yönelik dijital veriler elde edildi.

Bir çoğunun emniyet müdürlüğünde kaydı bulunan ve Suriye ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerden Halil Y. ile Ahmet D. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.