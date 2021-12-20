Mersin'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan bir kişiyi evlilik vaadiyle davet ettikleri Mersin'de dolandırdıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran G.T, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişilerin yönlendirmesi üzerine evlilik vaadiyle Kayseri'den Mersin'e geldiğini, kentte adresini bilmedikleri bir eve gelip zanlıların tanıştırdığı Aycan isimli kadınla evlenmek üzere anlaştığını beyan etti.

Kendisine aracılık eden kişilere 3 bin 500 lira verip 17 bin lira da banka hesaplarına gönderdiğini savunan G.T, evlilik için anlaştığı kadına da 5 bin 600 lira değerinde altın ve cep telefonu aldığını belirtti.

G.T, bir süre sonra irtibata geçmek istediği kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anladığını ifade ederek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin R.S, İ.K, K.S, A.N. ve E.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerinde operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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