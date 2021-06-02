İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI
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İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI

İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İRAN'dan yasa dışı yollarla getirdikleri metamfetamin hammaddesini Mersin'deki evlerde işleyerek piyasaya süren biri yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İRAN'dan yasa dışı yollarla getirdikleri metamfetamin hammaddesini Mersin'deki evlerde işleyerek piyasaya süren biri yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapanlara yönelik yaptığı araştırmalarda, yasa dışı yollarla kente uyuşturucu getirildiği istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, İran'dan getirdikleri metamfetamin hammaddesini merkez Mezitli ilçesinde kiraladıkları evlerde işleyerek piyasaya süren 4 kişinin kimliğini belirledi. Tespit edilen 2 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda 1'i İran uyruklu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada bir kilo 450 gram metamfetamin, 5 kilo 540 gram metamfetamin hammaddesi, 50 gram kubar esrar, 5 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgularının devam ettiği bildirildi.

İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI
İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI
İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI
İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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