Mersin'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

14.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:50

Mersin'in Gülnar ilçesinde iki evden 1,5 ton kişniş ve iki televizyon çaldıkları iddia edilen iki zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozağaç Mahallesi'nde iki evde meydana gelen hırsızlık iddiasının ardından çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, zanlıları Silifke ilçesindeki adreslerinde gözaltına aldı, ikametlerde çalınan ürünler ele geçirdi.

Kaynak: AA