Mersin'de evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde oturduğu apartmanın 6. katında balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Türkan Erdem, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi üzerinde bulunan Deniz Apartmanının 6. katındaki evinin balkon demirlerini silerken dengesini kaybederek düştü. Apartman sakinlerinin fark etmesi üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği anlaşılan Erdem'in cenazesi, önce Anamur Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi için Mersin'e gönderildi.

Anamur'da sosyal yaşama verdiği katkılar ve düzenlenen tüm etkinliklerde yer alarak aktif çalışmalarla ilçenin tanıtımına anlamlı katkı sağlayan Erdem'in ölümü, büyük üzüntüye neden oldu.

Erdem'in kesin ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı