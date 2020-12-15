Mersin'de evinin bahçesinde kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı
15.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:12
Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.
Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kisecik Mahallesi Saklı Cennet mevkiinde bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, evin bahçesine ekili 30 kök Hint keneviri tespit etti.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt