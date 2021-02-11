Mersin'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
11.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:08
Mersin'in Silifke ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu temin edip sattığı ihbarı üzerine Atakent Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Adreste 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya