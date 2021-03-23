Evinde 24 kilo 785 gram esrar bulunan zanlı tutuklandı
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Evinde 24 kilo 785 gram esrar bulunan zanlı tutuklandı

23.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:57

Mersin'de, evinde 24 kilo 785 gram esrar ve 3 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Mersin'de, evinde 24 kilo 785 gram esrar ve 3 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, uyuşturucunun Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi.

Adrese düzenlenen baskında, narkotik köpeği "Mila" ile yapılan aramada, 24 kilo 785 gram esrar, 3 bin 400 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılması gereken 24 bin 600 ilaç, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 100 lira ele geçirildi, yabancı uyruklu I.S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evinde 24 kilo 785 gram esrar bulunan zanlı tutuklandı
Evinde 24 kilo 785 gram esrar bulunan zanlı tutuklandı
Evinde 24 kilo 785 gram esrar bulunan zanlı tutuklandı
Evinde 24 kilo 785 gram esrar bulunan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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