Mersin'de evin yatak odasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin yatak odasına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
13.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:11
Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin yatak odasına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Bucaktepe Mahallesi'ndeki evlerinin yatak odasına yılan girdiğini gören ev sahibi itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesine bağlı Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaklaşık 1 metrelik yılanı yakaladı.
Çuvala konulan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA