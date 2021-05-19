Mersin'de evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa çıkarılıp doğaya bırakıldı
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Mersin'de evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa çıkarılıp doğaya bırakıldı

Mersin'de evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa çıkarılıp doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya salındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya salındı.

Göksu Mahallesi'nde ikamet eden bir aile, mutfaktaki davlumbazda yarasa olduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, 4 yarasayı bulundukları yerden çıkardı.

Ekipler, yarasaları doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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