Mersin'de evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa çıkarılıp doğaya bırakıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya salındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya salındı.

Göksu Mahallesi'nde ikamet eden bir aile, mutfaktaki davlumbazda yarasa olduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, 4 yarasayı bulundukları yerden çıkardı.

Ekipler, yarasaları doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal