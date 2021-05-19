Mersin'de evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa çıkarılıp doğaya bırakıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya salındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde evin mutfağındaki davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya salındı.
Göksu Mahallesi'nde ikamet eden bir aile, mutfaktaki davlumbazda yarasa olduğunu fark etti.
Durumun haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, 4 yarasayı bulundukları yerden çıkardı.
Ekipler, yarasaları doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal