Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.
12.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:22
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.
Kargıpınarı Mahallesi'ndeki evlerinin mutfağında yaklaşık 2 metrelik yılan gören ev sahipleri, durumu Büyükşehir Belediyesine Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekibine bildirdi.
İtfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA