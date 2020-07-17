Mersin'de evin deposuna giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Mezitli ilçesinde bir evin deposuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
17.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:18
Mezitli ilçesinde bir evin deposuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Viranşehir Mahallesi'ndeki evlerinin deposuna yılan girdiğini gören ev sahibi itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Afet, Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 metrelik yılanı yakaladı.
Ekipler, çuvala koydukları yılanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA