Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi kadınlara güç verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında evlerini atölyeye çeviren kadınların, çoraptan oyuncak ürettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında evlerini atölyeye çeviren kadınların, çoraptan oyuncak ürettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesince uygulanan projede iki pilot bölge olarak Mevlana ve Turgutreis mahalleleri seçildi.

Her şey gönüllülük ile başladı

Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllülük Şubesi bünyesinde görev alan gönüllü koordinasyonu, hemcinslerine destek sunarak proje kapsamında mahallelerdeki kadınlara çoraptan nasıl oyuncak üretileceğinin eğitimini verdi. Kadınlar, aldıkları eğitimle malzemeleri yeni ürünlere dönüştürmeye başladı. Mahalle merkezlerinde yapılan buluşmalarda yeni malzemelerini almaya başlayan kadınlara ne tür oyuncaklar üretecekleri anlatıldı.

"Kadınlara mali kaynak oluşturabilecekleri yol ve yöntemler gösteriyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, projenin amacına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadınlara meslek eğitim kursları veriyoruz. Mali kaynak oluşturabilecekleri yol ve yöntemler gösteriyoruz. Bu kurslarda onlardan birisi. Şu anda bebek yapmayı öğreniyorlar. Bu bebek ve oyuncaklar pamuk çoraplardan yapılıyor. Yapımı çok basit. Böyle dezavantajlı bölgelerimizde hem maddi olanaksızlıklardan hem de çevresel yetersizliklerden dolayı çok da sosyalleşme imkanı bulamayan arkadaşlarla bu şekilde sosyalleşiyoruz. Onlara hem bir faaliyet hem de bir beceri kazandırıyoruz" dedi.

"Kadınlar çok güzel şeyler çıkarttılar"

Eğitim veren gönüllülerden Ayşe Başar ise kadınlara çoraptan oyuncak yapma tekniklerini öğrettiklerini belirterek, "Kadınlarımızın yapabildikleri güzel şeyleri ortaya çıkartmak ve neler yapabildiklerini görmek için gönüllü olduk. Kadınlarımız gerçekten çok başarılılar. Çok güzel şeyler çıkarttılar. Biz burada onlara nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Sonra evde de kendileri yapıyorlar. Onlara göre değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

"En azından mutfağımıza bir katkı sağlıyor"

Mevlana Mahallesindeki kadınlardan Cahide Gezgin, ekonomik güç elde etmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Daha önce bir şey yapmıyorduk, evde boş boş oturuyorduk. El işi çıktığı zaman bazen onu yapıyorduk. Bu bize keyif veriyor, en azından psikolojimizi düzeltiyor. Dışarıya çıkıp çalışma imkanımız olmadığı için evdeyiz. En azından mutfağımıza bir katkı sağlıyor. Bu bir senedir evde bayağı bir bunaldık. Şimdi geliyoruz, bakıyoruz, bir sohbet ortamı buluyoruz. İletişim yönünden de çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı