Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
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Eve giren yılanı itfaiye çıkardı

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Deniz Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki evlerine giren yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, yılanı evden çıkarmak için çalışma başlattı.

Yılanı yakalayan ekipler, içine koydukları bidonlar evden dışarı çıkarıp uygun bir bölgede doğaya saldı.

Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
Eve giren yılanı itfaiye çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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