Mersin'de evden salça çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de evden salça çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de evden salça çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evden salça çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evden salça çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri Barbaros Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.T'yi durdurdu.

GBT sorgusunda 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen zanlının elindeki poşeti inceleyen ekipler, düğün davetiyesi ve kavanozlar içinde salçalar olduğunu gördü.

Davetiye sahibine ulaşan polis, bu kişinin A.T'yi tanımadığını ve bahçesinden salçaların çalındığını belirtmesi üzerine zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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