Mersin'de evden hırsızlık zanlıları yakalandı

10.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:40

Mersin'de, bir evden 72 bin lira değerinde ziynet eşyası ile para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'ndeki evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası incelemesinde plakası olmayan şüpheli bir aracı tespit eden ekipler, aracın gittiği güzergahın tamamındaki kameraları izledi.

Plakasının bulunmasının ardından otomobildeki İ.Y, A.Y ve M.Ç, gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.Y'nin, çalınan paranın 18 bin lirasını hesabına aktardığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA