Mersin'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, işçilerin kaldığı evden cep telefonu, para ve çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, işçilerin kaldığı evden cep telefonu, para ve çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçilerin kaldığı evden 5 cep telefonu, 1950 lira, çeşitli ziynet eşyası ve kıyafet ile 2 kişinin şantiye giriş kartı çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A. (20) olduğunu tespit etti.

Adana'daki bir adreste gözaltına alınan zanlı, kente getirildikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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