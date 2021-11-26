Mersin'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, işçilerin kaldığı evden cep telefonu, para ve çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçilerin kaldığı evden 5 cep telefonu, 1950 lira, çeşitli ziynet eşyası ve kıyafet ile 2 kişinin şantiye giriş kartı çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A. (20) olduğunu tespit etti.

Adana'daki bir adreste gözaltına alınan zanlı, kente getirildikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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