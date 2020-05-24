Mersin'de "evde kalan" vatandaşlar için sokakta bayram etkinliği Mersin'de, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde geçiren vatandaşlar için sokakta etkinlik düzenlendi.

Mersin'de, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde geçiren vatandaşlar için sokakta etkinlik düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Dindar, ses sistemi yerleştirdiği aracıyla gezerek bayram müzikleri çaldı.

Aşuk ile Maşuk, çizgi film ve masal kahramanlarının kostümlerini giyen gönüllü gençler de hem oynadı hem de etkinliği balkonlarından takip eden vatandaşlara şeker dağıttı.

Dindar, yaptığı konuşmada, mahalle gençleriyle evde kalan vatandaşların bayramını farklı kutlamak istediklerini söyledi.

Vatandaşları mutlu etmeyi hedeflediklerini belirten Dindar, "Vatandaşların şeker tadında bir bayram geçirebilmeleri için böyle bir organizasyon düzenledik. Bu bayram gününde evde kalan vatandaşlarımıza şeker tadında güzel bir mesaj verebildiysek, ne mutlu bana." diye konuştu.

Kaynak: AA