Mersin'de evde eğitim gören öğrenci karnesini Vali Ali İhsan Su'dan aldı

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, eğitimini evinde sürdüren bedensel engelli öğrenciye karnesini verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, eğitimini Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'ndeki evinde sürdüren Üstay Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İsa Kaya'yı ziyaret etti.

Öğrencinin sağlık durumuyla ilgili ailesinden bilgi alan Su, Kaya'ya karnesini ve hediyesini verdi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve öğrencinin öğretmeni Semra Emici de yer aldı.