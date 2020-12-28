Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

28.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:32
Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan Şevket Beyazpirinç'in (63) hayatını kaybettiği belirlendi.

Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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