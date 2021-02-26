Mersin'de evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evde 2 çocuğun kaldığını öğrenen vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde Mehmet (3) ile Ahmet Kuytul'un (4) cesedine ulaştı.

Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt