Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale Mahallesi'nde Can Batu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel