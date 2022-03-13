Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kale Mahallesi'nde Can Batu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Çamlıyayla, İtfaiye, Mersin, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title