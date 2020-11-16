Mersin'de ev yangını hasara yol açtı
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Mersin'de ev yangını hasara yol açtı

16.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:02
Mersin'de ev yangını hasara yol açtı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle'de bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Kiracı olarak evde oturan Suriye uyruklu R.A. ve ailesinin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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