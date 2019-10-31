Mersin'de ev yangını

31.10.2019 13:48

Mersin'in Silifke ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, evdeki Birsel Ay'ı yaralı şekilde kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken alevler, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde ve apartmanın bir bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA