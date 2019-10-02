Mersin'de ev yangını

02.10.2019 01:24

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gülek Mahallesi'nin yayla kesiminde yer alan iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA