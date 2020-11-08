Mersin'de ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'de ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü

08.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:14
Mersin'de ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ev ile depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ev ile depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Günyurdu Mahallesi'nde Mehmet Sargun'a ait ev ile depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle narenciye bulunan depoda sandıkların bulunduğu bölüm tamamıyla yanarken, bir traktörde maddi hasar oluştu.

Öte yandan Çağlayan Mahallesi'nde Elmas Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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