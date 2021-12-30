Mersin'de ev hayvanı satış yerlerinde denetim yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de ev hayvanı satış yerlerinde denetim yapıldı

Mersin'de ev hayvanı satış yerlerinde denetim yapıldı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemlere ilişkin genelgesi kapsamında, ev hayvanı satış yerlerinde (pet shop) denetim yapıldı.

Mersin'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemlere ilişkin genelgesi kapsamında, ev hayvanı satış yerlerinde (pet shop) denetim yapıldı.

Yenişehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğünce, ilçe genelinde yapılan denetimlerde işletme sahipleri bilgilendirildi.

Kontrollerde, satışı, sahiplendirilmesi, sergilenmesi ve beslenmesi tehlike arz eden köpek ırkları hakkında uyarılar yapıldı.

Denetimlerde ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemlere ilişkin genelgesi hakkında bilgi verildi.

Ekipler, iş yerlerindeki kedi ve köpek mamalarının son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Mersin'de ev hayvanı satış yerlerinde denetim yapıldı

Mersin'de ev hayvanı satış yerlerinde denetim yapıldı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title