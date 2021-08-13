Mersin'de ev eşyası yüklü kamyonet yandı
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyonet çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyonet çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
M.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü kamyonette Mersin-Tarsus Otobanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında kamyonet ve yüklü olan ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.
Bir nakliye firmasına ait olan kamyonetin İzmir'den aldığı ev eşyalarını Ağrı'ya götürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal