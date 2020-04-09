Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.
09.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:14
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.
İlçede etkili olan dolu, Kelahmet, Yeniçay, Yeşiltepe, Tepeköy, Sarıveli, Cinköy ve Karadiken mahallelerindeki ekili arazilere zarar verdi.
Bölgede hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle arazileri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Kaynak: AA