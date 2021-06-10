Mersin'de etkili olan dolu sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi
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Mersin'de etkili olan dolu sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi

Mersin'de etkili olan dolu sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçelerinin zarar gördüğü bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçelerinin zarar gördüğü bildirildi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, dolunun ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Böğrüeğri Mahallesi'nde etkili olduğunu söyledi.

Yağışın akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirten Avcı, "Dolu yaklaşık 3 bin dekar alanda şeftali ve nektarin gibi sert çekirdekli meyveler ile domates ve hurma gibi ürünlerin ekili bulunduğu arazilerde zarara yol açtı." dedi.

Avcı, doluyla ilgili yetkilileri bilgilendirdiklerini ve hasar tespiti yapılması talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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