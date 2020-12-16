Mersin'de esnafa su faturası desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerleri kapanan ve gelirleri duran esnafa desteğini sürdürüyor. Büyükşehir, iş yeri kapanan esnafın su borcunun 500 TL'ye kadar olan kısmını üstlenerek MESKİ'ye ödeyecek. Mersin genelinde iş yeri kapalı olan 8 bin 500 esnaf su faturası desteğinden yararlanabilecek.

Esnafın başvuru yapabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfasında Mersin Esnaf ve Sanatkar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (MESDEM) başlığı altında online bir modül açıldı. Esnaf, modülde yer alan başvuru formunu dolduracak. Başvuruda bulanacaklar için detaylı bir de açıklayıcı başvuru kılavuzu bulunuyor. Formlar, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer ticaret odalarına gönderilecek. Odalar gerekli tespitleri yaptıktan sonra uygun buldukları şekli ile formları MESDEM'e gönderecek. MESDEM de bu başvuruları MESKİ'ye ilettikten sonra Büyükşehir Belediyesi MESKİ kanalıyla gerekli ödemeleri yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, pandemide yaşanan olumsuzların Mersin'de yaklaşık 8 bin 500 esnafı etkilediğini ve yapılan çalışmayla Büyükşehir'in esnafa bir destek daha sağladığını hatırlattı. Başvuruların vatandaşların sağlığını korumak adına, toplu alanlarda beklememeleri için internet ortamından yapıldığını ifade eden Gökayaz, "Esnafımız hiç zahmet etmeden, online olarak başvurusunu yapabilecek çünkü biliyorsunuz bir de pandemi süreci yaşıyoruz. İnsanların bir alanda toplu olarak bulunmasını da tabi ki istemiyoruz. Çünkü bu sağlık açısından da bir takım riskler içeriyor. Online olarak bir başvuru formu oluşturduk. Bu başvuru formunu dolduracaklar. Biz bu başvuruları ilk olarak Odalar Birliği'ne yönlendireceğiz. Odalar Birliği bu başvurular üzerinden kendi değerlendirmelerini yapacak. Akabinde konuyu bize gönderdikleri esnada, biz de ilgili abonelikleri ya da ilgili başvuruları MESKİ kanalına ileteceğiz ve bu şekilde de bu faturaların yani esnafımızın bu kapanma süreci içerisindeki evlerinin su faturalarını ödemiş olacağız" dedi.

Büyükşehir'in bu desteğinden dükkanları kapalı olan kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri, halı sahalar ve nargile salonları, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, masaj salonları, lunaparklar, anasınıfı, anaokulları, okul kantinleri ve okul servisleri gibi faaliyetlerini durduran esnaf yararlanabilecek. Başvuruda bulunan esnafın ikamet ettiği meskenin aboneliğine bakılmaksızın iş yerinin kapalı olduğu, ilgili genelgelerin yürürlüğe girdiği tarih ile yürürlükten kaldırılacağı tarih arasındaki sürede 500 TL'ye kadar tahakkuk etmiş fatura veya faturaları Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ'ye ödenecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı