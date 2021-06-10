Mersin'de eski ürünlerden sökülen tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi
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Mersin'de eski ürünlerden sökülen tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi

Mersin'de eski ürünlerden sökülen tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, eski ürünlerden söküldüğü belirlenen ve yeni ürünlere yapıştırılacağı değerlendirilen 1 milyon 149 bin 756 tütün ve makaron bandrolü ele geçirildi.

Mersin'de, eski ürünlerden söküldüğü belirlenen ve yeni ürünlere yapıştırılacağı değerlendirilen 1 milyon 149 bin 756 tütün ve makaron bandrolü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve makaron bandrollerinin eski ürünlerden kimyasal çözeltilerle sökülerek farklı ürünlerin üzerinde yeniden piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı.

Ekiplerin, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlediği operasyonda, mükerrer kullanımı amaçlanan 1 milyon 149 bin 756 tütün ve makaron bandrolü ele geçirildi. Adreste, etiket sökücü kimyasallar, yağlı kağıtlar, iki tabanca ve şarjör de bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin'de eski ürünlerden sökülen tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi
Mersin'de eski ürünlerden sökülen tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi
Mersin'de eski ürünlerden sökülen tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi
Mersin'de eski ürünlerden sökülen tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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