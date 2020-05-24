Mersin'de eski fabrika arazisinde yangın Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir fabrikanın arazisinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik ve sazlık alan zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir fabrikanın arazisinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik ve sazlık alan zarar gördü.

Taşucu Mahallesi'nde eski selüloz kağıt fabrikasının arazisindeki sazlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, 3 arazöz, 2 kepçe, 4 itfaiye aracı ve 17 personelle yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 hektar alanda zarara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA