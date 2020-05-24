Mersin'de eski fabrika arazisinde yangın
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Mersin'de eski fabrika arazisinde yangın

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir fabrikanın arazisinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik ve sazlık alan zarar gördü.

Mersin'de eski fabrika arazisinde yangın
24.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:15

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir fabrikanın arazisinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik ve sazlık alan zarar gördü.

Taşucu Mahallesi'nde eski selüloz kağıt fabrikasının arazisindeki sazlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, 3 arazöz, 2 kepçe, 4 itfaiye aracı ve 17 personelle yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 hektar alanda zarara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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