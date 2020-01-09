Mersin'de eski eşini tüfekle yaralayan sanık hakim karşısında

09.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:44

Mersin'de eski eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbı (35) ile eski eşi müşteki Hatun Koç (28) koltuk değneğiyle katıldı.

Sanık Yarbı, savunmasında 7 yaşındaki kızını görmek için olay günü eski eşiyle buluştuklarını belirtti.

Barışma teklifinde bulunduğunu söyleyen Yarbı, "Hatun'a tekrar barışmak istediğimi söyledim. Başka birisiyle yaşadığı için barışmaya karşı çıktı ve bana hakaret etti. Bir anlık öfkeyle korkutmak için arabadaki silahla ayağına ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım ve özür diliyorum." diye konuştu.

Hatun Koç'a neden yardım etmediği sorulan sanık Yarbı, müştekinin yaralandığını sonradan öğrendiğini iddia etti.

Müşteki Koç da evliliği boyunca şiddet gördüğü için eşinden boşandığını söyledi.

Eski eşinin bıçaklı saldırısı nedeniyle yüzünün bir kısmının felç kaldığını öne süren Koç, ailesine zarar vereceği korkusuyla görüşmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Koç, olay gününü şöyle anlattı:

"Olay günü çocuğu görmek istedi. Arabaya bindik, köy benzeri bir yere gidince bana bir şeyler yapacağını anladım. Barışmak istediğini söyledi, karşı çıktım. Issız yerlere sürünce arabadan indim ve hızla karşıya kaçtım. Arkamdan bir şeyler söylüyordu, 'Çiçek falan aldım.' diyordu. Bir döndüm, elinde silah var. O sırada kızımız da arabadaydı. Elindeki silahı tutarak engel olmaya çalıştım, 2-3 el ateş etti. Bir ara silah tutukluk yapınca 'Yapma bak, Allah bile bunu yapmanı istemiyor.' dedim.

O sırada dizimden vurulmuşum. Sonrasında sürünmeye çalıştım, silahla sırtımdan vurdu. Yardım etmesi için yalvardım, arabaya binerek gitti."

"Çocuğum için yaşamak istiyorum"

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyen Koç, "Ben kendimden geçtim, zaten bitmişim. Kızım annesiz kalmasın istiyorum, öldürülmek, Özgecan ve Emine gibi olmak istemiyorum. Çocuğum için yaşamak istiyorum. Silahlı saldırıdan sonra bacağım tutmuyor. Çocuğuma sürünerek yemek yapıyorum, beni sakat bıraktı." diye konuştu.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çiftin 7 yaşındaki kızları da annesinin arabadan inmek isteyince babasının büyük bir silahla ateş ettiğini anlattı.

Tanık olarak dinlenen Hatun Koç'un annesi ve kız kardeşi de sanıktan birçok kez tehdit aldıklarını ileri sürdü.

Sanık avukatı ise müvekkili hakkındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi.

Müşteki avukatı da Yarbı'nın boşanma aşamasından sonra sık sık müştekiyi tehdit ettiğini savunarak, sanığın suç aleti silahla çekildiği fotoğrafla tehdit mesajlarını dosyaya sundu.

Avukat, "kasten yaralama" suçundan yargılanan sanığın, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" da cezalandırılması gerektiğini savundu.

Aile içi şiddetten 20 dosyası var

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatı da sanığın 25 soruşturmadan 20 kez yargılandığını belirterek, açılan dosyaların tamamının müştekiye yönelik şiddet eylemleri olduğunu söyledi.

Savcının tutukluluğunun devamına yönelik mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve hakkındaki diğer dava dosyalarının getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin başvurusunu ise reddetti.

"Ama topal ama bir tarafı felçli, yine de çocuklarımla beraber olmak istiyorum"

Saldırı mağduru Koç, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklama, sanığın hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi.

Yaşamak istediğini ifade eden Koç, "Ama topal ama bir tarafı felçli, yine de çocuklarımla beraber olmak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Yüzümün sol tarafındaki felç hiçbir zaman geçmeyecek, ayağımdaki sakatlık da devam edecek. Bana her defasında daha fazla zarar veriyor. Önce bıçakladı, sonra silahla vurdu, sonrasında da benimle çocuklarımı öldürür. Aile içi şiddetten çok sayıda dosyamız var." şeklinde konuştu.

Olay

Hatun Koç, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesinde pompalı silahla saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Kadının eski eşi Özkan Yarbı tutuklanmış, zanlı hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA