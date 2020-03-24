Mersin'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis Mersin'de boşandığı karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Mersin'de boşandığı karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Davut Demir, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın yakınları ve gazeteciler alınmadı.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet kararda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

"Karara itiraz edeceğiz"

Aşkın'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, sanığın duruşmada, pişman olduğunu belirterek "Kadın cinayetleri son bulsun umarım bir daha kadın cinayetleri olmaz." şeklinde inandırıcı bulunmayan savunma yaptığını aktardı.

Avukat Küçük, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması için karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde geçen yıl 15 Şubat'ta eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüştü.

Sanığın, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA